Realme 8 Pro est la nouvelle bête de caméra 108Mp de la société

L’événement d’innovation de la caméra de Realme a vu le dévoilement du nouveau Realme 8 Pro – la première entrée de la gamme Realme 8 et le premier des téléphones de la société à accueillir un appareil photo principal de 108 Mpx.

La société n’a pas renversé le thé sur toutes les facettes du matériel et des fonctionnalités du 8 Pro (qui semble destiné à un deuxième événement diffusé dans un proche avenir), choisissant plutôt de se concentrer sur ce matériel de caméra qui fait la une des journaux et les nouvelles fonctionnalités qu’il apporte à la table.

Le 8 Pro est confronté au capteur ISOCELL HM2 de Samsung – une unité 1 / 1,52in 108Mp qui utilise une multitude de technologies, y compris le pixel-binning (condensant les données d’image de neuf pixels en un seul pour une prise de vue finale de 12Mp de meilleure qualité), Smart -ISO (réglage ISO automatique pour un minimum de bruit) et plus encore.

Realme a présenté son premier téléphone avec un capteur 64Mp en 2019 et a depuis poussé des capteurs haute résolution et des configurations à quatre caméras sur la majorité de ses appareils. Le passage à un capteur de 108Mp semble encore mieux adapté aux utilisateurs de Realme, qui, selon la société, ont davantage tendance à pincer et à recadrer leurs photos que le vivaneau mobile moyen.

Bien qu’il n’y ait pas de configuration de zoom périscopique, Realme est convaincu que le « zoom intégré au capteur » 3x du téléphone (zoom numérique qui repose sur ce que Realme a surnommé son « algorithme d’amélioration de la clarté »), est capable de prendre « mieux que certains téléobjectifs optiques dans certains les instances. » Et dans le cas des échantillons lors de la présentation, la fonctionnalité est prometteuse.

Des technologies comme Starry Night – introduites sur le Realme X3 SuperZoom de 2020 – atteignent la version 2.0 sur le 8 Pro. La plus grande amélioration est l’ajout d’une vidéo time-lapse étoilée, qui capture une image toutes les 16 secondes, puis les compile toutes en images à 30 images par seconde des étoiles se déplaçant dans le ciel nocturne.

La capture d’image et de vidéo inclinable se joint également à la mêlée, permettant une nouvelle perspective créative sur les scènes – permettant à l’utilisateur de changer la forme et le dégradé de l’effet bokeh lors de la capture.

Au-delà des aspects tentaculaires du nouveau système de caméra, Realme a laissé le reste de l’image 8 Pro vide pour le moment. Nous devons maintenant attendre un deuxième événement qui mettra officiellement le téléphone sur le marché, où nous en apprendrons davantage sur le reste du matériel qu’il utilise, ainsi que sur les prix et les informations de sortie.

Histoires similaires pour plus de lecture