Realme met le numéro 7 dans son rétroviseur et présente les realme 8 et 8 Pro. Cependant, ce n’est pas parce que quelque chose est derrière vous qu’il est parti. En fait, en regardant les spécifications, la série 7 peut hanter la série 8 car les deux présentent de nombreuses similitudes.

Les nouveaux téléphones ne sont pas sans leurs mises à niveau, bien sûr. Mais avant de plonger, il faut noter qu’il semble y avoir une division géographique entre les deux nouveaux modèles.

Le realme 8 Pro arrive en Europe la semaine prochaine et sera également disponible en Inde. Le vanilla realme 8 se dirige vers l’Inde, mais nous n’avons pas entendu parler d’un lancement européen à ce stade.

Realme 8 Pro

Il sera difficile pour le Realme 8 Pro d’échapper aux comparaisons avec son prédécesseur. La mise à niveau évidente est la caméra principale avec son capteur 108MP. Cependant, certaines choses sont identiques et il y a même des régressions, de sorte que le 8 Pro n’est pas une mise à niveau claire par rapport au 7 Pro. Même le realme 6 Pro n’est pas facile à ignorer.















Realme 8 Pro

Les trois modèles sont alimentés par le Snapdragon 720G. C’est un chipset que Realme connaît et aime. Et il a passé beaucoup de temps à optimiser l’interface utilisateur de Realme pour qu’elle s’exécute sur cette puce particulière. Avec le C25 annoncé lundi, les 8 et 8 Pro sont les premiers à être livrés avec la version 2.0 de l’interface utilisateur prête à l’emploi en dehors de la Chine.

Les options de mémoire sont les mêmes, vous pouvez choisir entre 6 Go et 8 Go de RAM, le stockage est toujours de 128 Go – mais si vous avez besoin de plus, l’emplacement dédié pour une microSD sur le plateau à trois cartes facilite l’expansion. Il s’agit d’un téléphone double SIM avec connectivité 4G, au fait, si vous voulez la 5G, vous devriez regarder la série X (ou les téléphones Narzo).

Il y a exactement une raison d’acheter le realme 8 Pro – le capteur Samsung HM2 108MP. Il a des pixels de 0,7 µm et prend en charge le binning 9 en 1 (la résolution finale de l’image est alors de 12 MP). C’est aussi un grand capteur, 1 / 1,52 ”, avec une ouverture de f / 1.9, il sert donc de base solide pour une excellente imagerie en basse lumière.

Le capteur prend également en charge nativement le zoom jusqu’à 3x. Étant donné que seulement 12 MP du capteur complet sont utilisés, le téléphone dispose d’une puissance de traitement suffisante pour capturer huit images et les fusionner en une seule image finale. Selon Realme, le résultat final est meilleur qu’une photo d’un appareil photo avec un objectif 3x (une affirmation que nous sommes sûrs de tester).

Le grand capteur couvre la partie matérielle, le mode Super Nightscape mis à jour gère la partie logicielle. Il a un frère dans le mode Ultra Nightscape Video et pour les patients qui regardent les étoiles, le mode Starry est maintenant disponible pour les vidéos (le premier mode de ce type sur un téléphone). Si vous avez une heure, le téléphone peut capturer 240 images (toutes les 15 secondes d’intervalle) et les enchaîner dans une vidéo de 8 secondes qui montre le mouvement du ciel nocturne.

La caméra ultra-large 8MP a un objectif avec une ouverture f / 2,25 et un champ de vision de 119 °. Enfin, une caméra macro 2MP et une caméra N&B 2MP complètent le quatuor à l’arrière. À l’avant se trouve une caméra selfie 16MP (IMX471, f / 2.45).

En parlant de façade, le realme 8 Pro dispose d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Ce n’est pas tout à fait le même panneau que sur le 7 Pro, celui-ci est plus lumineux avec un pic de 1000 nits. Une autre mise à niveau est la fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz, mais elle est d’une utilisation limitée lorsque l’affichage se rafraîchit à 60 Hz.

Passant à autre chose, la batterie de 4500 mAh promet jusqu’à 20 heures de vidéos YouTube ininterrompues ou 8 heures de jeu. Et le chargeur 65W fourni peut en recharger la moitié en 17 minutes, l’autre moitié prend 30 minutes de plus.









Realme 8 en bleu infini, noir infini et noir punk

Notez que le téléphone se recharge en fait à 50W. L’ancien realme 7 Pro prenait en charge 65W (et il est en fait plus rapide aussi – sa batterie de 4500 mAh atteint 50% en 12 minutes et 100% en 34 minutes).

Pour les prix et la disponibilité, vérifiez au bas de cet article.

Realme 8

Le Realme 8 sera également comparé à son prédécesseur (au Realme 7 lancé en Asie, au moins). Il laisse tomber l’écran LCD IPS 90Hz pour un Super AMOLED 60Hz. En fait, cela semble être le même panneau que sur le Pro – 6,4 ”, 1080p +, luminosité de crête de 1 000 nits et taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

Cependant, le modèle vanilla passe au Helio G95, qui était également utilisé dans le Realme 7. Lorsque nous avons examiné les 7 et 7 Pro l’année dernière, nous avons constaté que le G95 avait un processeur légèrement plus lent et un GPU légèrement plus rapide.







L’écran AMOLED offre AOD et un lecteur FP intégré • la même puce Helio G95 que l’année dernière

Cela aide également que Realme a renforcé le refroidissement en remplaçant la configuration en fibre de carbone par du cuivre (ce qui a amélioré l’efficacité de refroidissement de 14%). Mais il s’agit de la ligne axée sur la caméra de realme (une série différente se concentre sur les performances du chipset), alors regardons la caméra.

C’est la même chose que la caméra realme 7, en commençant par le module principal 64MP, puis par la caméra ultra grand angle (119 °) 8MP et les deux modules supplémentaires (macro 2MP, 2MP N&B). Le téléphone ne peut toujours pas filmer de vidéo 4K, c’est un privilège réservé aux propriétaires Pro.

La batterie de 5000 mAh est également la même avec le même chargeur Dart 30W. Une charge de 50% peut être obtenue en 26 minutes, une charge complète prend un total de 65 minutes. Et voici quelque chose de drôle: le vanilla realme 8 annonce 23 heures de vidéos YouTube et 10 heures de jeu. Si vous comparez aux revendications de batterie du Pro, il ne promet que 20 heures de YouTube et 8 heures de jeu. Le MediaTek est un chipset 12nm, le Snapdragon est une puce 8nm, on pourrait donc penser que les rôles seraient inversés (surtout compte tenu des écrans identiques sur les deux modèles).







Batterie longue durée de 5 000 mAh • Une charge complète prend 65 minutes

Un changement relativement important est que le téléphone est désormais livré avec 128 Go de stockage en standard, mais un compromis a été fait. Le modèle de base commence avec 4 Go de RAM (des options de 6 Go et 8 Go sont également disponibles). Il y a un emplacement dédié pour une carte microSD si vous avez besoin de plus de stockage.







Realme 8 est disponible en Cyber ​​Silver et Cyber ​​Black

Il n’y a pas grand-chose d’autre qui a changé, vraiment. Le passage à AMOLED a permis au lecteur d’empreintes digitales de se déplacer du côté vers le dessous de l’écran.

Prix ​​et disponibilité

Les realme 8 et 8 Pro seront disponibles en Inde demain, ils seront vendus via realme.com et Flipkart. Ils commencent respectivement à 15 000 INR et 18 000 INR. Le 8 Pro rejoint le programme de mise à niveau realme, qui vous permet de payer 70% du prix total et d’utiliser le téléphone pendant un an. Une fois les 12 mois écoulés, vous obtenez le prochain téléphone de la série et ainsi de suite.









Prix ​​des Realme 8 et 8 Pro en Inde • Le Pro rejoint le programme de mise à niveau realme

La semaine prochaine, il sera également disponible au Royaume-Uni (31 mars). Le modèle 8/128 Go se vendra 280 £ sur realme.com et Amazon. Les précommandes commencent aujourd’hui.

Realme étend également la disponibilité du realme Watch S Pro et du casque realme Buds Air 2 TWS. L’entreprise a également présenté sa première balance intelligente et sa première ampoule intelligente (disponible en 9W et 12W). Consultez l’image ci-dessous pour connaître les prix, la Watch S Pro coûte 10 000 INR.





Prix ​​indiens du Bud Air 2 de Realme, de la balance intelligente et de l’ampoule intelligente

La smartwatch et le casque TWS seront également disponibles au Royaume-Uni, vendus via realme.com et Amazon. Le realme Watch S Pro commencera à 120 £, bien qu’il existe une offre d’enchère anticipée qui fait baisser le prix à 100 £. Le Buds Air 2 coûtera normalement 47 £, bien que les lève-tôt puissent les attraper à 37 £.