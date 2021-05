Realme 8 in pour examen

Realme a dévoilé les Realme 8 et 8 Pro en mars. Nous avons déjà examiné le modèle Pro et nous avons maintenant le vanilla 8 en couleur Cyber ​​Silver avec nous pour un examen complet.

Le Realme 8 ressemble à la variante Pro – il est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,4 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour un déverrouillage sans mot de passe, ce qui étonnamment mieux que les 8 Pro.





Realme 8 avec écran AMOLED et lecteur d’empreintes digitales intégré

Comme le 8 Pro, le panneau arrière du vanilla 8, qui est sujet aux traces d’empreintes digitales, abrite un système à quatre caméras dans le coin supérieur gauche. Cependant, la caméra principale utilise désormais un capteur 64MP tout en conservant le reste des unités.

Il y a aussi ce gros texte « Dare To Leap » sur la couverture arrière, mais il est maintenant placé sur une bande verticale, qui, comme la plaque de la caméra, reflète les couleurs de l’arc-en-ciel sous différents angles.







Realme 8 a une caméra quadruple et un gros texte « Dare To Leap » sur le panneau arrière

Sous le capot, le Realme 8 dispose d’un SoC Helio G95 et exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Le smartphone pèse un gramme de plus que la variante Pro mais est 0,1 mm plus mince malgré l’emballage d’une batterie de 500 mAh plus grande.

Le facteur de forme élégant du Realme 8 le rend plus facile à tenir, et Realme a fait du bon travail en gardant son profil mince. Nous n’aurions pas deviné qu’il a une batterie de 5000 mAh par sa minceur.



Realme 8 avec Realme 8 Pro

La boîte de vente au détail de couleur jaune du Realme 8 comprend les documents habituels, un outil d’éjection de carte SIM, un étui de protection, un câble USB-C et un adaptateur 30W, qui est annoncé pour charger le téléphone de plat à 100% en 65 minutes. Nous allons évidemment tester cette affirmation dans notre examen complet avec le reste des fonctionnalités du Realme 8, alors restez dans les parages.