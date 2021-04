Lorsque Realme a lancé la série 8 il y a un mois, seul le 8 Pro était promis pour l’Europe, le 8 ne venait pas. Eh bien, c’est maintenant et il ne voyagera pas seul – le Realme 8 5G se dirige également vers le Vieux Continent.

Le Realme 8 sera disponible en mai et débutera à 200 €. C’est un peu moins que le modèle Pro, qui coûte 300 €. En comparant les deux, ils partagent le même écran Super AMOLED de 6,4 pouces (1080p +, 60 Hz), mais ont des caméras, des chipsets et des batteries différents.

Le vanilla 8 a une came principale de 64MP (contre 108MP sur le Pro), le module ultrawide de 8MP est le même. Il est alimenté par le Helio G95 (12 nm) au lieu du Snapdragon 720G (8 nm) légèrement plus rapide.

Enfin, la batterie de 5000 mAh est légèrement plus grande mais légèrement plus lente – le chargeur 30W inclus atteint 50% en 26 minutes et 100% en 65 minutes (le Pro a une batterie de 4500 mAh avec une charge de 50W, donc c’est 17 minutes à 50% et 47 minutes à plein).

Le Realme 8 5G arrivera également en Europe en mai et coûtera le même prix – 200 €. Cela ne devrait pas être aussi surprenant étant donné que les 8 et 8 5G sont plus différents que leurs noms ne le suggèrent.

Une comparaison rapide montre que l’écran AMOLED est remplacé par un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’appareil photo principal de 64 MP pour un 48 MP et l’objectif ultra large a complètement disparu. En outre, la batterie de 5000 mAh atteint désormais une charge de seulement 18 W.

Vous bénéficiez d’une connectivité 5G, bien sûr, et l’Europe compte déjà de nombreux réseaux de nouvelle génération en fonctionnement. Le Realme 8 5G est alimenté par le chipset Dimensity 700 (7 nm), qui n’a peut-être pas le GPU pour les jeux à 90 ips, mais il dispose d’un modem inférieur à 6 GHz capable de fournir des vitesses allant jusqu’à 2,77 Gpbs.

Si vous vous souciez plus de la connectivité que de l’appareil photo, alors ce modèle a du sens. Mais vérifiez ceci. L’ancien Realme 7 5G dispose d’un appareil photo ultra large, d’une charge de 30 W et même l’écran LCD est meilleur avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il était disponible pour aussi peu que 220 €, ce qui en ferait une meilleure affaire, mais il oscille actuellement autour de 260 €.

Soit dit en passant, le PDG Madhav Sheth a mentionné que les offres de lève-tôt seraient disponibles, il est donc peut-être trop tôt pour une comparaison de prix. Nous ne savons pas quels seront ces accords, qui seront révélés à l’approche de la date de lancement en mai.

Pour plus de détails sur le lancement de Realme 8 5G en Inde, consultez cet article, le téléphone lancé en Thaïlande hier.

