Realme 8 Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs sur les fonctionnalités

Depuis son lancement en 2018, Realme a rejoint les rangs des jeunes marques du marché chinois qui poussent des noms plus établis à regarder par-dessus leurs épaules. Son mélange de composants solides et de prix bas a déjà permis aux téléphones Realme de se vendre en quantités impressionnantes, en particulier sur des marchés comme l’Inde.

Nous avons été très impressionnés par le Realme 6 et le Realme 7 lorsque nous les avons examinés en 2020, et maintenant la société semble prête à dévoiler son dernier téléphone à prix avantageux: le Realme 8. Nous examinons les nouvelles et les rumeurs entourant cette prochaine version.