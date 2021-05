Realme 8 Date de sortie, prix, spécifications et fonctionnalités

Depuis son lancement en 2018, Realme a rejoint les rangs des jeunes marques du marché chinois qui poussent des noms plus établis à regarder par-dessus leurs épaules. Son mélange de composants solides et de prix bas a déjà permis aux téléphones Realme de se vendre en quantités impressionnantes, en particulier sur des marchés comme l’Inde.

Nous avons été très impressionnés par les Realme 6 et Realme 7 lorsque nous les avons examinés en 2020, et maintenant la série Realme 8 est là.

Quand le Realme 8 est-il lancé?

Realme a annoncé la moitié de la gamme début mars, avec un événement spécifiquement axé sur les fonctionnalités de photographie du Realme 8 Pro – qui possède le premier système de caméra LED de 108Mp de la société.

Il a ensuite organisé un lancement officiel de la série sur 24 mars qui a vu le dévoilement officiel des Realme 8, 8 Pro, Watch S Pro et Buds Air 2, bien que tous les produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés.

Au Royaume-Uni, le Realme 8 Pro a été mis à disposition en précommande dès le lancement et disponible à l’achat auprès de Realme et d’Amazon à partir du 31 mars. Les Realme 8 (et 8 5G) sont disponibles à l’achat à partir de 12 mai.

Combien coûtera le Realme 8?

Les prix ont toujours été agressifs dans ce secteur du marché des smartphones, Realme offrant de vraies bonnes affaires avec ses offres passées. Vous pouvez voir combien ils coûtent dans la liste ci-dessous:

Realme 6i – 189 £

Realme 6 – 219 £

Realme 6 Pro – 299 £

Realme 7 – 179 £

Realme 7 Pro – 279 £

Realme 7 5G – 279 £

Au Royaume-Uni, le Realme 8 Pro – qui est arrivé le premier sur le marché – coûte 279 £ pour le modèle 8 Go de RAM / 128 Go, ce qui semble raisonnable, compte tenu des échanges de matériel et des mises à niveau réalisés par Realme, par rapport au 7 Pro de l’année dernière.

Le Realme 8 a été commercialisé le 12 mai, au prix de 199 £ pour le modèle de base 4 Go de RAM / 64 Go et de 219 £ pour le SKU 6 Go de RAM / 128 Go, ce qui le rend légèrement plus coûteux par rapport à son prédécesseur.

Connexes: Où acheter le Realme 8 Pro au Royaume-Uni?

Quelles spécifications et fonctionnalités le Realme 8 propose-t-il?

Realme 8 Pro

Le plus gros point de discussion avec cette série est la caméra 108Mp du 8 Pro. C’est la première fois que la société dépasse 64Mp sur l’un de ses appareils et le téléphone exploite le respectable Samsung ISOCELL HM2 1 / 1,52in également trouvé dans des appareils comme le Xiaomi Redmi Note 10 Pro récemment publié.

Plus de pixels signifie la promesse de clichés de meilleure qualité et de performances supérieures en basse lumière, mais Realme a également ajouté des fonctionnalités de photographie amusantes, comme un mode tilt-shift et un zoom 3x (numérique) amélioré par l’IA.

Voici le récapitulatif complet des spécifications de Realme 8 Pro:

Écran Super AMOLED 6,4 pouces 60 Hz Full HD + (2400 x 1080)

Processeur Qualcomm Snapdragon 720G

6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4

Stockage de 128 Go

microSD extensible

Prise en charge de la double carte SIM

Caméra principale 108Mp

Caméra ultra-large 8Mp

Caméra macro 2Mp

Caméra de profondeur 2Mp noir et blanc

Caméra selfie perforée 16Mp

Capteur d’empreintes digitales intégré

Android 11 avec Realme UI 2

Bluetooth 5.0

4G

Certifié Hi-Res Audio

Batterie 4500mAh

Charge SuperDart 50 W

160,6 mm x 73,9 mm x 8,1 mm

176 grammes

Couleurs: bleu infini, noir infini, noir punk, jaune lumineux

Bien que la charge filaire de 50 W soit toujours impressionnante – donnant au téléphone une charge complète en 47 minutes – assez curieusement, il s’agit en fait d’une rétrogradation par rapport à la charge de 65 W vue dans le Realme 7 Pro de l’année dernière.

Realme 8

Malgré le même écran de taille, le Realme 8 standard dispose d’un appareil photo principal 64Mp plus conventionnel (pour la marque, au moins) et remplace un processeur Snapdragon pour Helio G95 de MediaTek, avec une batterie plus grande de 5000mAh mais une charge rapide légèrement plus lente de 30W

Voici la fiche technique standard de Realme 8:

Écran Super AMOLED 6,4 pouces 60 Hz Full HD + (2400 x 1080)

Jeu de puces MediaTek Helio G95

4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4

Stockage de 128 Go

microSD extensible

Prise en charge de la double carte SIM

Caméra principale 64Mp

Caméra ultra-large 8Mp

Caméra macro 2Mp

Caméra de profondeur 2Mp noir et blanc

Caméra selfie perforée 16Mp

Capteur d’empreintes digitales intégré

Android 11 avec Realme UI 2

Bluetooth 5.0

4G

Batterie 5000mAh

Charge de 30 W

160,6 mm x 73,9 mm x 7,99 mm

177 grammes

Couleurs: Cyber ​​Silver, Cyber ​​Black, Punk Black

C’est le même chipset, la même batterie et la même vitesse de charge que le Realme 7, bien que la caméra ait clairement été augmentée de 48Mp à 64Mp. L’affichage est plus complexe; le Realme 7 avait un écran LCD 90Hz, mais le 8 offre un écran AMOLED 60Hz; Ainsi, alors que la qualité des couleurs et la durée de vie de la batterie doivent être améliorées, le taux de rafraîchissement et donc la fluidité visuelle ne sont pas aussi impressionnants.

Nous détaillons notre examen du Realme 8 Pro et le lancement de la série Realme 8 dans son ensemble dans notre podcast hebdomadaire, Fast Charge:

Qu’en est-il du Realme 8 5G?

Une entrée compatible 5G dans la ligne était très absente de l’événement de lancement initial de la série Realme 8. La société a toutefois confirmé lors de la présentation qu’il fallait s’y attendre dans un proche avenir, l’appareil ayant finalement été précommandé en Thaïlande un jour avant son lancement mondial.

Realme a ensuite annoncé le Realme 8 5G pour l’Inde et l’Europe, dans le cadre de son événement diffusé le 22 avril.

Comme GSMArena l’a souligné avant le lancement du téléphone – le téléphone ressemble beaucoup au Realme V13 5G exclusif en Chine et, bien sûr, maintenant que nous avons les spécifications, il est clair que le V13 5G a servi de base au Realme 8. Conception et matériel de la 5G.

Les deux téléphones pèsent, mesurent et se ressemblent, Realme abandonnant également le slogan « Dare to Leap » trouvé à l’arrière de nombreux autres téléphones de son portefeuille, y compris les autres entrées de la famille Realme 8.

Le 8 5G bénéficie de NFC, de plus de RAM et de SKU de stockage, ainsi que d’une caméra frontale à résolution plus élevée, mais au-delà, prend en charge une fonctionnalité pratiquement identique à celle du V13 5G.

Voici les spécifications maintenant confirmées du Realme 8 5G:

Écran LCD IPS 6,5 pouces 20: 9 90 Hz Full HD + (2400 x 1080)

Jeu de puces MediaTek Dimensity 700 5G

4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM (selon le marché)

Stockage UFS 2.1 de 64 Go ou 128 Go (en fonction du marché)

microSD extensible

Prise en charge de la double carte SIM

Caméra principale 48Mp

Caméra macro 2Mp

Caméra de profondeur 2Mp

Caméra selfie perforée 16Mp

Capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation latéral

Android 11 avec Realme UI (potentiellement version 2)

Bluetooth 5.1

5G

NFC

Batterie 5000mAh

Charge de 18 W

162,5 mm x 74,8 mm x 8,5 mm

185 grammes

Couleurs: bleu supersonique, noir supersonique

À la suite de l’événement « All in 5G » en avril, nous avons appris que la tarification européenne fixait le 8 5G à 199 €, ce qui est logique compte tenu – au moins en termes de spécifications – le téléphone semble être un pas en arrière par rapport à son prédécesseur, le Realme 7 5G (lancé à 279 €).

Il laisse tomber un capteur de caméra entier par rapport à ses frères et sœurs et se charge plus lentement, pour démarrer. Il est également livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz inférieur à celui de l’écran 120 Hz du 7 5G et utilise la technologie LCD, contrairement à l’écran AMOLED du Realme 8.

Si vous recherchez un combiné mince et abordable, le Realme 8 5G ne semble pas être une option terrible.

Les prix au Royaume-Uni sont arrivés plus tard – le 12 mai – avec des tarifs préférentiels pour le SKU de 4 Go de RAM / 64 Go de seulement 179 £ (passant à 199 £ le 23 mai). Le SKU de 6 Go de RAM / 128 Go, quant à lui, coûte 249 £, mais bénéficie également d’une réduction anticipée de 229 £, à compter de sa sortie initiale le 20 mai.

Consultez nos critiques complètes de chacun de ces appareils et, en attendant, lisez notre meilleur smartphone économique et notre meilleure analyse des smartphones chinois à petit budget pour voir à quoi le Realme 8/8 Pro / 8 5G est confronté – ou consultez notre tour- de toutes les dernières nouvelles de Realme GT sur le nouveau produit phare de la société.