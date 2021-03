Realme 8 a confirmé son arrivée avec le SoC MediaTek Helio, batterie de 5000 mAh; Realme 8 Pro Design taquiné

Le fabricant chinois de smartphones Realme a lancé une quantité importante de smartphones en 2021. En Inde, la prochaine offre de la marque BBK Electronics sera la série Realme 8. Mardi, la société a détaillé l’innovation de l’appareil photo qu’elle a introduite sur le Realme 8 Pro avec l’appareil photo de 108 mégapixels. Juste un jour après l’événement, le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a fait allusion aux spécifications du smartphone Realme 8.

Sur une photo publiée sur Twitter, le PDG de Realme a montré la boîte de vente au détail du Realme 8, tout en faisant allusion à la conception du Realme 8 Pro. L’image montre l’arrière de la boîte de vente au détail du Realme 8, où sont écrites les spécifications du futur smartphone. Selon les spécifications mentionnées sur la boîte montrée par Sheth, le Realme 8 sera livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et sera alimenté par un processeur MediaTek Helio G95. Il existe également un appareil photo principal de 64 mégapixels et le Realme 8 sera soutenu par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la technologie de charge rapide 30W Dart Charge. La boîte de vente au détail indique également que le Realme 8 aura un design ultra fin et léger.

L’image partagée par Sheth fait également allusion à la conception du Realme 8 Pro. Le panneau arrière est visible sur l’image, qui porte le slogan de la société «Dare to Leap». Le smartphone peut être vu avec une configuration de caméra arrière quadruple qui mentionne clairement le capteur principal de 108 mégapixels, ce qui nous porte à croire que le smartphone de l’image est le Realme 8 Pro, même si la boîte de vente au détail est pour le Realme 8.

Il est déjà confirmé que le Realme 8 Pro est livré avec un jeu de tir principal Samsung HM2 de 108 mégapixels qui apportera une exposition bien équilibrée et des détails nets dans les environnements bien éclairés et sombres.