La liste FCC révèle que le Realme 8 5G emballera une batterie de 5000 mAh et exécutera Realme UI 2.0 basé sur Android 11 comme son homologue 4G, mais il y aura des différences entre eux. Pour commencer, le Realme 8 5G sera plus épais (8,5 mm) et plus lourd (185 grammes) que la variante non 5G.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy