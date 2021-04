Le Realme 8 5G a encore une fois fui, cette fois apparaissant sur la console Google Play et dans une image de presse divulguée.

Nous avons déjà vu le Realme 8 5G dans des rendus et une vidéo promotionnelle rapide de 10s, ainsi qu’une révélation sur Geekbench et une certification à la FCC. Il sera alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 700, aura 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh et une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 48 MP.

Source de l’image: Mukul Sharma

La liste de la console Google Play n’ajoute pas vraiment de nouvelles informations au tableau, mais confirme les spécifications précédemment divulguées. Le Realme 8 5G fera ses débuts le 21 avril et nous en apprendrons probablement plus à ce sujet grâce à des teasers et des fuites d’ici là.

La source