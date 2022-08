Realme 8 5G et Narzo 30 5G obtiennent Realme UI 3.0 basé sur Android 12

Les Realme 8 5G et Narzo 30 5G lancés l’année dernière avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11 reçoivent le Realme UI 3.0 stable basé sur Android 12.

La mise à jour Realme UI 3.0 pour le Realme 8 5G est livrée avec la version du firmware RMX3241_11.C.03 tandis que la mise à jour du Narzo 30 5G a la version du firmware RMX3242_11.C.03. Cependant, pour recevoir Realme UI 3.0, votre 8 5G doit exécuter le firmware avec la version RMX3241_11.A.16 et le Narzo 30 5G doit avoir RMX3242_11.A.16.

La mise à jour apporte les goodies habituels Android 12 et Realme UI 3.0 aux Realme 8 5G et Narzo 30 5G, ce qui signifie un design rafraîchi et de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter le changelog complet de la mise à jour ci-dessous, qui est le même pour les deux smartphones (ce sont les mêmes téléphones après tout).







Journal des modifications de mise à jour de Realme UI 3.0

La mise à jour stable de Realme UI 3.0 pour le 8 5G et le Narzo 30 5G est actuellement en cours d’implantation en Inde pour un nombre limité d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé.

