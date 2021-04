Le Realme 8 5G dévoilé la semaine dernière est désormais en vente en Inde. Le smartphone est disponible dans les couleurs Supersonic Blue et Supersonic Black et dispose de deux options de mémoire – 4 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go au prix de 14 999 INR (200 $ / 165 €) et 16 999 INR (230 $ / 190 €), respectivement. Vous pouvez en acheter un sur le site indien de Realme, Flipkart et les chaînes principales du pays.





Realme 8 5G

Le Realme 8 5G a un SoC Dimensity 700 à la barre et démarre Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Il est construit autour d’un écran LCD 6,5 « FullHD + 90Hz et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W.

Pour la photographie, le Realme 8 5G est livré avec un total de quatre caméras à bord – un jeu de tir selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation, avec l’appareil photo principal 48MP à l’arrière rejoint par les unités de macro 2MP et de profondeur 2MP peu utiles.

Notre examen complet du Realme 8 5G est en cours, mais vous pouvez lire nos premières impressions sur le smartphone 5G abordable ici en attendant pour en savoir plus.