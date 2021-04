Après avoir fait ses débuts en Thaïlande hier, le Realme 8 5G arrive maintenant en Inde. Malgré certaines similitudes de conception avec le Realme 8, le modèle 5G est un appareil entièrement nouveau qui présente plusieurs différences clés à commencer par le chipset.

Realme 8 5G est le premier appareil en Inde doté du SoC Dimensity 700 de MediaTek. La puce 7 nm prend en charge une connectivité inférieure à 6 GHz avec des vitesses de pointe de 2,77 Gbps. Il est associé à 4/8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD.

Il existe un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD +. La découpe du trou de perforation abrite un jeu de tir selfie 16MP tandis que le capteur d’empreintes digitales est maintenant situé sur le côté au lieu de sous l’écran.

Le département de l’appareil photo est titré par le capteur 48MP GM1 de Samsung aux côtés de deux modules 2MP pour les prises de vue macro et portrait. Vous obtenez toujours une batterie de 5000 mAh à bord bien qu’elle soit livrée avec un chargeur 18W plus lent dans la boîte. Le front logiciel est couvert par Android 11 avec Realme UI 2.0 en haut.

Le Realme 8 5G est disponible en noir et bleu et les premières ventes sont prévues le 28 avril à midi. Le modèle 4/128 Go coûtera 14 999 INR (200 USD), tandis que la version 8/128 Go coûtera 16 999 INR (226 USD) aux acheteurs.