La famille Realme 8 va avoir un nouveau membre, et celui-ci vient avec la connectivité 5G. Le téléphone, provisoirement appelé Realme 8 5G, arrive en Thaïlande le 21 avril et en Inde juste un jour plus tard, le 22 avril.

Les informations proviennent de sources anonymes, qui mentionnent également un Realme 8 Pro 5G, alimenté par un chipset Dimensity 800U.

Nous n’avons pas non plus d’informations sur le non-Pro, mais nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un Realme V13 sous un nouveau nom, ce qui signifie qu’il sera livré avec une puce Dimensity 700, une quad cam 48MP et une batterie de 5000 mAh.

Les autres spécifications clés révélées par Geekbench sont Android 11 prêt à l’emploi et une option de 8 Go de RAM.

La source