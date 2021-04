Realme a présenté le Realme 8 le mois dernier et aujourd’hui, la société a révélé qu’elle dévoilerait la variante 5G le 21 avril.

Cette annonce provient de la branche thaïlandaise de Realme, qui a publié une courte vidéo sur son compte Facebook officiel révélant le design du Realme 8 5G.

Comme vous pouvez le voir, le Realme 8 5G ne vient pas avec le gros texte « Dare To Leap » sur le dos comme la variante 4G, ce dont tout le monde n’est pas fan. De plus, contrairement au modèle 4G, qui est livré avec une caméra quad 64MP, la version 5G aura un tireur de moins sur son panneau arrière, la caméra principale utilisant un capteur 48MP.

Le clip vidéo ne nous montre pas l’avant du Realme 8 5G, mais nous pensons que le smartphone embarquera un écran perforé. C’est parce que le Realme 8 5G semble être un V13 5G renommé annoncé en Chine le mois dernier.

Nous le disons parce que le Realme 8 5G a été repéré sur Geekbench et FCC avec Dimensity 700 SoC, 8 Go de RAM, Android 11, batterie de 5000 mAh et lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté – des fonctionnalités également présentes sur le V13 5G.





Realme 8 4G • Realme V13 5G

En outre, l’épaisseur (8,5 mm) et le poids (185 grammes) du Realme 8 5G sont également les mêmes que ceux du V13 5G. La seule différence entre les deux téléphones que nous connaissons actuellement est une puce NFC, qui n’est pas présente sur le V13 5G.

Donc, si le Realme 8 5G est effectivement un V13 5G renommé pour les marchés mondiaux, il sera livré avec un écran LCD 6,5 « FullHD + 90Hz, une caméra selfie 8MP et une charge de 18W en plus des spécifications révélées par FCC et Geekbench. de cette façon, consultez les spécifications détaillées de Realme V13 5G.

