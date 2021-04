Realme et son PDG sont de grands fans de la 5G – ils veulent rendre la 5G abordable pour tout le monde, c’est là que des téléphones comme le nouveau Realme 8 5G entrent en jeu. La société a remarqué que certains consommateurs se détournaient de la vanille Realme 8 parce qu’elle manquait de 5G, il a donc créé ce modèle.

Notez que ce n’est pas un Realme 8 avec 5G, cependant. En fait, les deux modèles sont assez différents. Cela commence par le chipset – le modèle 5G est alimenté par le Dimensity 700, dont le modem sous-6 GHz a une vitesse de pointe théorique de 2,77 Gbps, tandis que l’Helio G95 dans le modèle 4G peut en gérer moins d’un quart.







Le Realme 8 5G est le premier téléphone indien alimenté par le chipset Dimensity 700

Cela dit, le Dimensity 700 devrait être légèrement en retard en termes de performances. Sur le plan positif, il s’agit d’une puce de 7 nm (par rapport au G95 de 12 nm), elle devrait donc être plus efficace. Selon les tests internes de Realme, la batterie de 5000 mAh à l’intérieur du téléphone devrait durer 21 heures de lecture vidéo ou des jours de lecture de musique.

Le pack de vente au détail Realme 8 5G comprend un chargeur de 18 W, qui distingue les capacités de charge du téléphone. A titre de comparaison, le modèle 4G comprend un chargeur 30W, tout comme le Realme 7 5G.

Ce qui nous amène au précédent modèle 5G abordable de la société, il y a environ six mois. Avec un chipset Helio 800U, il a également des performances légèrement supérieures. Et il a quelques autres avantages (au-delà de la vitesse de charge), nous y reviendrons dans un instant.

Realme voit le 8 5G comme un téléphone de jeu. Malheureusement, comme certains autres «téléphones de jeu», cela signifie simplement un affichage à taux de rafraîchissement élevé – un LCD 90 Hz dans ce cas – plutôt qu’un GPU capable de gérer les titres AAA. À titre de comparaison, le Realme 8 (4G) dispose d’un panneau Super AMOLED 60Hz (tous deux avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180Hz), l’écran Realme 7 5G a un écran LCD 120Hz à la place.

Du côté positif, le panneau de 6,5 pouces 1080p + a renforcé le verre Dragontrail tandis que la version 4G a du verre ordinaire. Cependant, la luminosité maximale est de 600 nits plutôt moyenne (contre 1000 nits sur le Realme 8).

Passant à la caméra, le matériel Realme 8 5G est une rétrogradation stricte de la version 4G et du Realme 7 5G. La moitié parce qu’elle ignore la caméra ultra grand angle 8MP, la moitié parce qu’elle manque d’enregistrement vidéo 4K (ou même 1080p 60 fps).

Le capteur Samsung GM1 a maintenant quelques années, il dispose d’un filtre Quad Bayer (sortie 12MP) et d’un format optique 1/2 ”. Il est associé à un objectif macro (distance de mise au point de 4 cm) et à un objectif portrait noir et blanc. La caméra selfie à l’avant dispose d’un capteur 16MP.







Le Realme 8 5G a une caméra principale de 48 MP (et certains diraient seulement) à l’arrière • Caméra selfie 16 MP

Ensuite, la mémoire. Le Realme 8 5G a une capacité de RAM de base de 4 Go avec une option de 8 Go. La technologie Dynamic RAM Expansion (une longue façon de décrire le swap) augmente ces capacités à 5 Go et 11 Go, respectivement. Le stockage est fixé à 128 Go et vous obtenez un triple emplacement pour carte, vous pouvez donc installer deux cartes SIM et une microSD (jusqu’à 1 To).

Le téléphone sera disponible en deux couleurs, Supersonic Blue et Supersonic Black. Vous avez remarqué quelque chose au dos? Ou plutôt pas sur le dos? Realme a écouté les commentaires d’experts et a décidé de retirer l’étiquette de la marque «DARE TO LEAP» du panneau arrière.

Le téléphone a subi plus de 320 tests de qualité. Par exemple, le lecteur d’empreintes digitales (qui est monté sur le côté) a été pressé 500 000 fois. Les écouteurs ont été branchés et débranchés de la prise jack 3,5 mm 10 000 fois. Le port USB-C a traversé 20 000 cycles.

Le Realme 8 5G sera d’abord lancé en Thaïlande – vous pouvez le précommander aujourd’hui – et arrivera en Inde demain. Le prix thaï correspond au Realme 7 5G à 10000 BHT (320 $ / 265 €) et vous pouvez le trouver sur Shopee, Lazada, JD et Ce magasin. La période de précommande se terminera le 3 mai.

Une dernière chose: la société nous dit que nous pouvons nous attendre à un Realme 8 Pro 5G, qui comblera un écart de prix dans la gamme 5G de Realme.