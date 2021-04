Nous sommes dans une période de transition – la 5G est de plus en plus courante, mais ce n’est pas encore l’option la plus répandue. C’est pourquoi nous avons souvent à la fois une version 4G et une version 5G des téléphones et, parfois, la différence entre eux va au-delà du modem.

C’est le cas du Realme 8 5G et de son frère 4G. Une partie est inévitable, la plupart des chipsets de nos jours ont des modems intégrés, donc si vous voulez un modem 5G, vous devez passer à un chipset 5G.





Le Realme 8 5G arrive au bureau – un téléphone abordable qui aime la 5G par-dessus tout

Realme a choisi la Dimensity 700, la puce 5G la plus basique de MediaTek. Le modem est bien – il a une vitesse de pointe théorique de 2,77 Gbps et, étant donné que la plupart des réseaux de nouvelle génération en sont à leurs balbutiements, nous ne pensons pas que vous aurez besoin de quelque chose plus rapidement dans les deux prochaines années.

En parlant de cela, il s’agit du premier téléphone alimenté par Dimensity 700 en Inde, un pays qui n’a pas encore lancé son premier réseau 5G. Cependant, les attentes actuelles sont que le premier réseau sera mis en service à la fin de 2021 ou au début de 2022. Il n’est jamais trop tôt pour pérenniser votre téléphone, nous supposons.

Mais cette puce peut faire ou défaire le Realme 8 5G. C’est le premier Dimensity 700 que nous avons évalué et bien que nous réservions notre jugement pour l’examen, nous doutons que son GPU tirera le meilleur parti de l’écran 90 Hz.







L’écran LCD IPS 6,5 « a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais est-ce un remplacement approprié pour le Super AMOLED 60 Hz?

En parlant de cela, le panneau 90 Hz est un écran LCD IPS au lieu d’un Super AMOLED comme sur le téléphone 4G. Comme nous l’avons dit, les différences vont bien au-delà du modem. L’écran dispose de trois modes, 60 Hz, 90 Hz et Auto, et à première vue, il n’est pas aussi lumineux que le panneau AMOLED.

La caméra est une autre préoccupation. Sans module ultra large, nous obtenons une configuration assez basique avec juste un appareil photo de 48 MP (enfin, il y a deux modules de 2 MP, mais ils comptent à peine). Realme a même supprimé arbitrairement certaines fonctionnalités telles que le mode étoilé et le mode inclinaison-décalage.







L’appareil photo 48 MP à l’arrière avait vraiment besoin d’un ami ultra large

Nous pouvons vivre sans eux, bien sûr, mais il convient de garder à l’esprit que le Realme 8 et le Realme 8 5G coûtent le même prix – 15000 ₹ en Inde et 200 € en Europe. C’est assez bon marché pour les téléphones 5G, remarquez.







Realme 8 Pro et Realme 8 5G côte à côte • Lecteur d’empreintes digitales latéral (LCD, vous vous souvenez?)

Mais même ainsi, chaque déclassement fait frissonner nos portefeuilles. Même si vous ne voyez pas l’écran comme un déclassement (nous savons que certains préfèrent l’écran LCD à AMOLED), l’appareil photo l’est clairement. Et il en va de même pour la batterie de 5000 mAh, qui ne monte que jusqu’à 18W de charge (contre 30W sur le modèle 4G).

Nous aimons Realme 8 5G. Il a un corps élégant et se sent plus robuste que la vanille 8. Le bleu supersonique (le coloris que nous avons reçu) est joli et semble insensible aux empreintes digitales. Nous craignons que cela ne soit rayé, mais ce n’est pas si grave puisque Realme a inclus un étui dans la boîte. Et un chargeur 18W aussi.







Un emballage de vente au détail bien approvisionné, même si nous aurions toujours préféré un chargeur 30W

Pourtant, l’aimons-nous plus que son frère 4G? Ou l’un des autres téléphones 5G de cette gamme de prix? La réponse à cela arrivera bientôt sous la forme d’un examen complet, restez à l’écoute!