Realme 7i prochain en ligne pour l’accès anticipé à Realme UI 2.0

Realme travaille d’arrache-pied pour intégrer son interface utilisateur Realme 2.0 à autant d’appareils que possible. Les membres de la communauté sur près d’une douzaine de téléphones travaillent sur des versions bêta de l’interface, et maintenant un autre appareil rejoint la fête – la variante indienne de Realme 7i.

Pour participer au processus de développement de l’accès anticipé, les propriétaires de smartphones Realme 7i doivent accéder au sous-menu Mise à jour logicielle dans les paramètres du téléphone, puis appuyer sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit. Ils seront invités à participer à une version d’essai, mais pas avant d’avoir fourni des informations les concernant. Les créneaux horaires sont limités sur la base du premier arrivé, premier servi.

Il convient de mentionner que Realme UI 2.0 est basé sur Android 11, donc revenir à Android 10 sera facile mais les données ne seront pas conservées, les utilisateurs doivent donc les sauvegarder. De plus, si un utilisateur de Realme 7i quitte la version Early Access de l’interface utilisateur, il n’y a pas de retour.

De plus, les utilisateurs doivent disposer de la dernière version de Realme UI 1.0, à savoir RMX2103PU_11.A.37. Une autre exigence est que le Realme 7i dispose d’au moins 5 Go de stockage gratuit et de 60% de charge de la batterie avant le début du changement.

La source