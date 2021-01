La série Realme 7 en Europe comprend trois smartphones – Realme 7, Realme 7 5G et Realme 7 Pro. Aujourd’hui, la société a ajouté un quatrième membre à la gamme en introduisant le Realme 7i dans le Vieux Continent.

Cependant, le Realme 7i arrivé en Europe n’est pas le même que celui annoncé l’année dernière en Inde et dans quelques autres pays asiatiques. L’European 7i est en fait un Narzo 20 rebaptisé.

Cela signifie que le Realme 7i en Europe est livré avec un SoC Helio G85, un écran HD + de 6,5 pouces et une batterie de 6000 mAh avec une charge de 18 W.







Realme 7i (Europe) • Realme Narzo 20

Pour la photographie, le 7i a un total de quatre appareils photo à bord – un appareil photo selfie 8MP avec un appareil photo principal 48MP à l’arrière rejoint par des unités macro 8MP ultra-larges et 2MP.

Le Realme 7i dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, démarre l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10 et se présente dans une configuration de mémoire unique de 4 Go / 64 Go au prix de 159 €. Il est déjà en vente sur le site européen de Realme dans les options de couleur Glory Silver et Victory Blue.







Realme 7i dans les couleurs Glory Silver et Victory Blue

Étant donné que le 7i européen est un Narzo 20 rebadgé, vous pouvez en savoir plus à ce sujet en lisant notre examen pratique du Narzo 20.

