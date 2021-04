Realme a publié la mise à jour stable Realme UI 2.0 basée sur Android 11 pour Realme 6 Pro et Realme 7 Pro en Inde. Il apporte une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités aux deux smartphones, notamment trois styles de mode sombre, une charge nocturne optimisée, des mélodies et une capsule de sommeil. Le journal des modifications de Realme UI 2.0 est le même pour les deux téléphones. Vous pouvez le consulter ci-dessous pour en savoir plus.

Journal des modifications de la mise à jour de Realme UI 2.0

La mise à jour Realme UI 2.0 pour le 6 Pro est fournie avec le numéro de version RMX2061_11.C.15, mais vous ne la recevrez que si votre smartphone exécute la version avec la version RMX2061_11.A.49.

Il en va de même pour Realme 7 Pro. Il doit être sur le firmware avec la version RMX2170PU_11.A.37 pour recevoir la mise à jour Realme UI 2.0 avec la version RMX2170_11.C.20.

Il convient de noter, cependant, que cette mise à jour stable n’est déployée que pour ceux qui ne faisaient pas partie du programme Open Beta, car Realme dit qu’il a déjà publié la dernière version pour les utilisateurs d’Open Beta.

Cela dit, Realme propose actuellement la version stable de Realme UI 2.0 à un nombre limité d’utilisateurs, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est détecté.

Source 1 | Source 2