Realme 6 et 6i obtiennent la version bêta ouverte de Realme UI 2.0 basée sur Android 11

Realme a annoncé le programme bêta ouvert Realme UI 2.0 basé sur Android 11 pour les Realme 6 et 6i (variante indienne). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au programme en accédant à leur smartphone Paramètres > Mise à jour logicielle menu et en appuyant sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sur Version d’essai, puis sur Appliquer maintenant. Si votre application est sélectionnée, vous recevrez la version bêta sur votre appareil.

Mais, notez que votre smartphone doit exécuter le firmware avec la version RMX2001_11.B.63 avant de postuler pour le programme bêta ouvert. Et une fois que vous avez reçu la mise à jour bêta, assurez-vous que votre appareil dispose d’au moins 60% de batterie et de 5 Go de stockage interne avant de procéder à l’installation. Vous pouvez vous diriger vers les liens sources à la fin de cet article pour plus de détails sur le processus d’installation.

Realme dit que les utilisateurs qui font partie du programme d’accès anticipé n’ont pas besoin de rejoindre le programme bêta ouvert car ils obtiendront directement les mises à jour bêta, et ceux qui ont participé au programme bêta obtiendront le dernier firmware bêta en tant que version stable lorsqu’il sera lancé. pour tous les autres utilisateurs.

