Realme 11x 5G est officiel avec un appareil photo principal de 64 MP, une grosse batterie

Realme a organisé un événement aujourd’hui, présentant le duo Realme 11 5G et Realme Buds Air 5 au marché indien. C’était également une scène pour le dévoilement officiel du Realme 11x 5G – un smartphone abordable avec un appareil photo principal de 64 MP et une charge de 33 W.

Le Realme 11x 5G est construit autour d’un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et une luminosité allant jusqu’à 650 nits. Le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz.

Tout comme le Realme 11 5G vanille, la version x est alimentée par un chipset Dimensity 6100+ avec un processeur octa-core. Le téléphone dispose de 8 Go de RAM, tandis que le stockage est de 128 Go. Il n’y a pas de fente pour carte micro SD pour étendre cela cependant.

L’appareil photo principal de 64 MP a un capteur 1/2″ et une ouverture F/1.8. Il est rejoint à l’arrière par un capteur de profondeur de 2 MP d’une utilité douteuse.

Realme 11x 5G apporte une batterie de 5 000 mAh, qui prend en charge une charge SuperVOOC de 33 W, bien que la vitesse soit en fait plus conforme à la norme VOOC 4.0 habituelle, introduite par Oppo il y a plusieurs années.

L’appareil ne mesure que 7,89 mm d’épaisseur, l’îlot de caméra circulaire dépassant un peu plus. Le panneau arrière a deux options de couleur – Purple Dawn et Midnight Black.

Parmi les autres points forts, citons Android 13 avec Realme UI 4.0 en haut et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.









Realme 11x 5G

Realme 11x 5G coûte 14 999 INR (180 $/167 €) pour la variante 6/128 Go et 15 999 INR (195 $/180 €) pour l’option 8/128 Go. La première vente est prévue pour le 30 août à 12 h (midi), heure locale, et le téléphone sera disponible sur Realme.com, Flipkart et « les magasins près de chez vous ».

Source