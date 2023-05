Realme 11 Pro + fait ses débuts avec une caméra principale de 200 MP et une charge de 100 W

Realme est allé de l’avant et a annoncé son Realme 11Pro + aujourd’hui et il apporte le premier capteur d’appareil photo 200MP sur un téléphone Realme. L’appareil est en grande partie identique au Realme 11 Pro, à l’exception des caméras principales et frontales, ainsi que des vitesses de charge plus rapides. Realme a placé le Samsung HP3 200MP – un grand capteur 1/1,4 pouce avec une ouverture f/1,69 et OIS au centre de la grande découpe de l’appareil photo à l’arrière.

Le tireur principal prend en charge les modes de prise de vue Super Night Scape, Moon Mode et Starry Mode Pro ainsi que l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 30 ips. Les deux autres capteurs à l’arrière sont un module ultra large 8MP et un objectif macro 2MP.

Les variantes verte et beige du Realme 11 Pro + apportent un matériau de dos en cuir de grain synthétique avec des éléments de couture tissés qui longent le centre de l’appareil.

Il y a un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces à l’avant avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau 10 bits dispose également d’une gradation de fréquence PWM de 2160 Hz pour moins de fatigue oculaire. Le téléphone dispose également d’un appareil photo frontal de 32 mégapixels et d’un scanner optique d’empreintes digitales sous l’écran.

Ailleurs, Realme 11 Pro + apporte le chipset Dimensity 7050 de MediaTek associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. L’appareil contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W et démarre Realme UI 4.0 basé sur Android 13.











Realme 11 Pro+ dans ses trois couleurs officielles

Realme 11 Pro+ est disponible en noir, vert et beige. La version 12/256 Go commence à 1 999 CNY (289 $ convertis) et monte à 2 599 CNY (375 $ convertis) pour le modèle de stockage de 12 Go de RAM et 1 To. Les ventes ouvertes en Chine commencent le 15 mai. Les prix et la disponibilité internationaux n’ont pas été détaillés.