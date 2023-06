Realme 11 Pro et Realme 11 Pro + commencent le déploiement international, en commençant par l’Inde

Les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ dévoilés en Chine le mois dernier commencent leur déploiement international aujourd’hui, en commençant par l’Inde. Les deux smartphones sont proposés dans les couleurs Astral Black, Sunrise Beige et Oasis Green en Inde, les deux derniers ayant une finition en cuir végétalien. Leurs options de mémoire dans le pays sont cependant différentes. Le Pro+ est livré avec des configurations de 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, tandis que la version Pro obtient une troisième option avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le realme 11 Pro+ 5G sera lancé au prix de 530 USD (12 Go/512 Go) et le realme 11 Pro sera de 400 USD (8 Go/128 Go).









Realme 11 Pro • Realme 11 Pro+

Le Realme 11 Pro et le Realme 11 Pro+ sont des smartphones similaires avec des différences notables dans les départements appareil photo et batterie. Le Realme 11 Pro + dispose d’un appareil photo principal de 200MP à l’arrière, rejoint par des unités macro ultra-larges 8MP et 2MP, tandis que le modèle Pro ignore l’unité ultra-large et échange l’appareil photo principal avec une unité 100MP. Il arbore également un jeu de tir selfie 16MP au lieu d’un appareil photo 32MP comme le Pro +.



Realme 11 Pro

Les deux smartphones contiennent des batteries de 5 000 mAh, mais le Realme 11 Pro + prend en charge une charge filaire de 100 W tandis que le Realme 11 Pro ne monte que jusqu’à 67 W.



Realme 11 Pro+

Le reste des spécifications partagées par Realme 11 Pro et Realme 11 Pro + incluent le SoC Dimensity 7050, un écran AMOLED incurvé FullHD + 6,7 « 120 Hz et Realme UI 4.0 basé sur Android 13. Les smartphones disposent également de scanners d’empreintes digitales intégrés et de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications du Realme 11 Pro+ et du Realme 11 Pro ici.