Realme 11 Pro et 11 Pro+ sont désormais disponibles en Europe

Realme a lancé les smartphones 11 Pro et 11 Pro + en dehors de la Chine au début du mois, avec un déploiement international à partir de l’Inde le 15 juin. Le prochain en ligne est l’Europe, où le duo alimenté par Dimensity 7050 est en pré-commande et vente .

Le Realme 11 Pro en noir ou beige coûte 400 € et est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Realme 11 Pro+ est également proposé dans les mêmes coloris mais avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 520 €.

Les téléphones sont en pré-commande en Italie et en France, avec des livraisons prévues pour le 30 juin, tandis que Realme Spain propose d’envoyer les téléphones une fois la commande terminée, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient obtenir leur nouveau smartphone dès demain, le 26 juin.

Realme 11 Pro (à gauche) avec Realme 11 Pro+ (à droite)

Realme s’associe à des détaillants tiers offrant des remises, ce qui ramène les prix beaucoup plus bas que d’habitude. Par exemple, Amazon Italie vendra un smartphone 10 à 11 % de moins, ce qui fera baisser les prix à 340 € ou 470 €, selon que l’utilisateur choisit le Pro ou le Pro+. Unieuro ou Mediamarkt ont des remises légèrement inférieures pour une période limitée, mais les prix sont appliqués dans leurs magasins physiques.

Realme s’éloignerait de l’Allemagne, mais le 11 Pro et le 11 Pro+ sont tous deux sur Amazon avec livraison gratuite plus tard cette semaine.

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro

Nous avons déjà passé en revue le Realme 11 Pro et le Realme 11 Pro+. La conception du panneau arrière permet aux appareils de se démarquer dans la foule, mais la vraie raison pour laquelle il faut choisir le non-Plus est l’écran, la batterie et les performances globales. Les utilisateurs qui optent pour la variante Plus obtiendront également un meilleur appareil photo et deux fois plus de stockage, et nous pensons que les deux sont tout à fait l’affaire.

Source 1 (en français) • Source 2 (en italien) • Source 3 (en espagnol)