Realme 11 Pro et 11 Pro+ atteignent un million de ventes en Inde

Realme a lancé les 11 Pro et 11 Pro+ en Inde à la mi-juin, et il semble qu’ils aient été très bien accueillis au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis. Aujourd’hui, la marque est fière d’annoncer que les Realme 11 Pro et 11 Pro+ ont atteint ensemble le million d’unités vendues à ce jour en Inde.

C’est une grosse affaire et une étape très importante. Les chiffres de vente prouvent que les Realme 11 Pro et 11 Pro+ sont perçus positivement par les consommateurs indiens, probablement en raison de leur rapport prix/fonctionnalités.

Le Realme 11 Pro est livré avec un écran tactile AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz 1080 x 2412, le SoC MediaTek Dimensity 7050, trois versions de RAM/stockage (8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go), une caméra arrière principale de 100 MP avec OIS. , un capteur de profondeur de 2 MP, un selfie snapper de 16 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de charge filaire de 67 W.

Le Realme 11 Pro+ est fondamentalement exactement le même téléphone, avec les changements suivants : un appareil photo principal de 200 MP avec OIS, un ultra-large de 8 MP, un appareil photo macro de 2 MP, un jeu de tir selfie de 32 MP et la prise en charge d’une charge filaire de 100 W. Ils utilisent tous deux Android 13 avec Realme UI 4.0 en plus.

Si l’un ou l’autre modèle vous intéresse, ne manquez pas nos critiques complètes et approfondies de chacun d’eux – voici notre revue du Realme 11 Pro, et voici notre revue du Realme 11 Pro+.