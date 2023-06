Realme 11 Pro + est mis en vente en Inde aujourd’hui

Le Realme 11 Pro +, qui a été dévoilé en Chine le mois dernier et a commencé son déploiement international il y a une semaine, sera mis en vente en Inde aujourd’hui à partir de midi, heure locale. Il est disponible dans les couleurs Astral Black, Sunrise Beige et Oasis Green avec deux options de mémoire – 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 27 999 INR (340 $/315 €) et 29 999 INR (365 $/335 €), respectivement. Vous pouvez l’acheter sur le site Web indien officiel de Realme, Flipkart et les chaînes principales.

Le Realme 11 Pro + est alimenté par le SoC Dimensity 7050 et exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 120 Hz de 6,7 pouces et contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 100 W.











Le Realme 11 Pro + comprend quatre caméras – 200MP primaire (avec OIS), 8MP ultra large, macro 2MP et selfie 32MP. Le reste des points forts du Realme 11 Pro+ comprend un scanner d’empreintes digitales intégré, USB-C, des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos.

Vous pouvez lire notre revue Realme 11 Pro + pour en savoir plus à ce sujet.