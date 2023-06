Realme 11 Pro est mis en vente en Inde aujourd’hui

Le Realme 11 Pro, qui a commencé son déploiement international la semaine dernière, sera mis en vente en Inde aujourd’hui à partir de midi, heure locale, via le site Web officiel de Realme, Flipkart, et les canaux principaux. Le smartphone est disponible en trois configurations de mémoire – 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 23 999 INR (290 $/270 €), 24 999 INR (305 $/280 €) et 27 999 INR (340 $/ 310 €), respectivement. Il a deux options de couleur – Astral Black et Sunrise Beige. Le smartphone est également disponible dans une teinte Oasis Green, mais qui n’est actuellement pas disponible.

Le Realme 11 Pro a la puce Dimensity 7050 à la barre et exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13. Il contient un écran FullHD + AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 67 W.









Realme 11 Pro

Le Realme 11 Pro arbore un appareil photo principal de 100MP (avec OIS) à l’arrière, rejoint par une unité macro de 2MP. Et il y a un appareil photo 16MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo. Le reste des points forts du Realme 11 Pro comprend un lecteur d’empreintes digitales intégré, USB-C, des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos.

Notre test du Realme 11 Pro est en cours, mais en attendant, vous pouvez lire ici nos premières impressions sur le smartphone.

Le Realme 11 Pro +, qui a également fait ses débuts internationaux la semaine dernière, a été mis en vente en Inde hier. Vous pouvez lire notre revue Realme 11 Pro + ici pour en savoir plus à ce sujet.