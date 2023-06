Realme 11 Pro en examen

Les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ dévoilés en Chine il y a un mois ont commencé leur déploiement international hier. Notre avis sur le Realme 11 Pro+ est déjà sorti, alors concentrons-nous maintenant sur le Realme 11 Pro.

Le Realme 11 Pro est livré dans un emballage de vente au détail de couleur jaune comme le modèle Pro +, et son contenu dans la boîte est également identique, sauf que vous obtenez un chargeur SuperVOOC 80 W avec le Realme 11 Pro au lieu du chargeur GaN 100 W fourni avec le Pro+. Realme n’a pas mis de photos de son nouvel ambassadeur de la marque Shah Rukh Khan pour la catégorie des smartphones sur l’emballage de vente au détail comme il l’a fait il y a des années avec Salman Khan, qui était l’ambassadeur de la marque pour la série Realme 6 en Inde. Tout le monde n’aime pas ça après tout.

Le Realme 11 Pro est construit autour d’un écran AMOLED FullHD+ 6,7″ 120 Hz avec prise en charge HDR10+ et luminosité maximale de 950 nits. L’écran est protégé par Dragontrail Glass et dispose d’un trou de perforation centré pour la caméra selfie 16MP (Pro+ dispose d’une unité 32MP) avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Retournez le téléphone et vous voyez un module de caméra circulaire massif, abritant un flash LED et deux caméras – 100MP primaire (avec OIS) et macro 2MP. Realme a abandonné l’unité ultra large 8MP du modèle Pro+, qui ne nous convient pas. La marque aurait pu opter pour une unité ultra large avec autofocus pour permettre des prises de vue macro si elle voulait vraiment avoir deux caméras arrière sur la version Pro, mais nous pensons que Realme a opté pour cet arrangement comme mesure de réduction des coûts.

Le Realme 11 Pro, comme le Pro+, propose trois options de couleur : Astral Black, Sunrise Beige et Oasis Green. Nous avons reçu le modèle Sunrise Beige, qui, comme la variante Oasis Green, a une couverture arrière affichant le design en cuir Lychee, ce qui non seulement lui donne un aspect haut de gamme et cher, mais aide également à la prise en main tout en rendant le panneau arrière résistant aux traces de doigts.

La version en cuir est agréable à tenir en main. Cependant, ce n’est pas la première fois que Realme lance un smartphone avec un dos en cuir. En 2020, Realme a sorti le Realme 7 Pro SE Sun Kissed Leather, qui avait une couverture arrière avec une sensation similaire, avec le logo Realme ayant un effet métallique comme sur les Realme 11 Pro et Pro+.

Le Realme 11 Pro semble identique au Realme 11 Pro +, et vous ne pourrez peut-être pas les distinguer au premier coup d’œil. Cela ne signifie pas que les deux téléphones ne peuvent pas être différenciés. Le modèle Pro a « 100MP OIS Camera » écrit sur son module de caméra, tandis que le Pro+ a le texte « 200MP OIS Camera ». En outre, les deux smartphones ont des configurations de caméra arrière différentes.



Realme 11 Pro (à gauche) avec Realme 11 Pro+ (à droite)

Sous le capot, le Realme 11 Pro a le SoC Dimensity 7050 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il contient une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de charge de 67 W et exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Realme a promis deux ans de mises à niveau de la version Android et trois ans de mises à jour de sécurité pour les Pro et Pro+. Il convient également de mentionner que les Realme 11 Pro et Pro + sont préinstallés avec plusieurs applications tierces, mais heureusement, la plupart d’entre elles peuvent être désinstallées si vous le souhaitez.

Nous commencerons bientôt à tester le Realme 11 Pro. En attendant, vous pouvez lire notre test du Realme 11 Pro+. Il s’agit essentiellement du Realme 11 Pro avec un appareil photo principal de 200 MP, un appareil photo ultra large de 8 MP, un tireur de selfie de 32 MP et une charge de 100 W.