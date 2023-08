Realme 11 5G et Realme 11X 5G seront bientôt lancés en Inde

Le mois dernier, Realme a annoncé deux nouveaux membres de sa série Realme 11 – le Realme 11 4G et le Realme 11 5G et nous obtenons maintenant la confirmation que ce dernier devrait bientôt arriver en Inde. Realme India a également taquiné le Realme 11X 5G dont le lancement est maintenant confirmé aux côtés du Realme 11 5G.

Realme 11 5G apporte un écran LCD IPS de 6,72 pouces (FHD + et 120 Hz) aux côtés d’une caméra principale de 108 MP, d’un chipset MediaTek Dimensity 6100+ et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC de 67 W. Realme 11X 5G devrait être une offre plus économique avec des spécifications atténuées.

Dans des nouvelles connexes, Realme a également confirmé qu’il apporterait les écouteurs Buds Air 5 Pro TWS en Inde. Ceux-ci ont été lancés en Chine en mai aux côtés des Realme 11, Realme 11 Pro et Realme 11 Pro + et disposent de deux pilotes coaxiaux, ANC et jusqu’à 40 heures d’autonomie avec leur boîtier de charge.

Source