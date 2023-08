Realme 11 5G et la série Buds Air 5 débarquent en Inde

Realme a organisé son dernier événement de lancement en Inde plus tôt dans la journée, au cours duquel nous avons eu le lancement local des Realme 11x 5G et Realme 11 5G aux côtés des écouteurs TWS Buds Air 5 series. Nous couvrirons les deux derniers appareils dans cet article tandis que le Realme 11X bénéficiera de sa propre couverture dans un article séparé.

Vrai moi 11 5G

Realme 11 5G apporte un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone est équipé d’un chipset Dimensity 6100+ ainsi que de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage également extensible via le slot microSD.









Realme 11 5G en Glory Black et Glory Gold

L’arrière est doté d’un capteur principal ISOCELL HM6 de 108 MP que Realme considère comme le plus grand capteur principal du segment. L’autre capteur à l’arrière est un module portrait 2MP. Realme 11 5G est livré avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W et démarre Realme UI 4.0 sur Android 13. Le téléphone apporte également une caméra selfie de 16 MP, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une prise casque.







Spécifications clés du Realme 11 5G

Realme 11 5G est disponible dans les couleurs Glory Black et Glory Gold. Le prix commence à 18 999 INR (229 $) pour la version 8/128 Go, tandis que la version 8/256 Go est au prix de 19 999 INR (241 $). Les ventes ouvertes devraient commencer le 29 août à partir de midi via la boutique en ligne de Realme et les détaillants partenaires.

Realme Buds Air 5 et Buds Air 5 Pro

La série Buds Air 5 se compose de deux paires d’écouteurs TWS : les Buds Air 5 et les Buds Air 5 Pro. Les Buds Air 5 non professionnels sont dotés de haut-parleurs de 12,4 mm, d’une suppression active du bruit (ANC) et jusqu’à 38 heures de lecture totale avec leur étui de chargement. Les écouteurs prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.4 et Realme propose également un mode de faible latence de 45 ms, un système de suppression du bruit d’appel à 6 micros et Google Fast Pair. Les écouteurs sont également résistants aux éclaboussures IPX5 et prennent en charge les codecs audio AAC et SBC.









Realme Buds Air 5

Realme Buds Air 5 Pro apporte des woofers de 11 mm et des pilotes planaires de 6 mm, ANC et la prise en charge du codec LDAC à haut débit. Les écouteurs s’associent via Bluetooth 5.3 et prennent en charge le couplage de deux appareils. Leur système ANC peut étouffer jusqu’à 50 dB de bruit autour de vous et les écouteurs prennent également en charge l’audio spatial à 360 degrés.









Buds Air 5 Pro en Sunrise Beige et Astral Black

Buds Air 5 commence à 3 699 INR (45 $) et est disponible dans les couleurs Deep Sea Blue et Arctic White. Les Buds Air 5 Pro sont disponibles dans les couleurs Sunrise Beige et Astral Black et coûtent 4 999 INR (60 $). Les ventes ouvertes débutent le 29 août à 12h.