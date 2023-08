Realme 11 5G et 11X 5G arrivent en Inde le 23 août

Realme India a confirmé le lancement des Realme 11 5G et Realme 11X 5G en Inde le 23 août. L’événement de lancement devrait avoir lieu mercredi prochain à 12h00, heure IST.







Realme 11 5G et Realme 11X 5G seront lancés en Inde le 23 août

Realme 11 5G a été introduit à Taïwan il y a deux semaines et apporte un chipset Dimensity 6100+, un écran LCD IPS de 6,72 pouces (FHD+ et 120 Hz) et est équipé d’un capteur de caméra principal ISOCELL HM6 de 108 MP. L’appareil dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W et démarre Realme UI 4.0 basé sur Android 13. Realme 11X 5G devrait comporter une caméra principale de 64 MP et une charge de 33 W.

Source