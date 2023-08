Realme 11 4G et Realme 11 5G font leurs débuts

La série Realme 11 a été lancée plus tôt cette année avec trois entrées – Realme 11, Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+. Les trois téléphones sont dotés d’une connectivité 5G et nous avons maintenant deux nouvelles versions pour le marché international – le Realme 11 5G introduit à Taïwan et le Realme 11 4G qui fait ses débuts au Vietnam.









Realme 11 4G (à gauche) et Realme 11 5G (à droite)

Comme leurs noms l’indiquent, le premier dispose d’une connectivité 5G via son chipset Dimensity 6100+ et c’est également le premier téléphone à être lancé avec le SoC. Realme 11 4G est équipé d’un SoC Helio G99













Spécifications et conception clés de Realme 11 4G

Realme 11 5G contient un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle 4G apporte une diagonale plus petite de 6,4 pouces et opte pour la technologie AMOLED avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux nouveaux appareils apportent des caméras frontales de 16MP avec le modèle 5G doté d’une découpe centrée tandis que le 4G a son module dans le coin gauche.

Les caméras arrière sont également différentes avec un capteur principal ISOCELL HM6 de 108MP sur le Realme 11 5G aux côtés d’un assistant de profondeur de 2MP. Realme 11 4G apporte une caméra principale de 108MP et un capteur monochrome de 2MP. Les deux nouveaux téléphones démarrent Realme UI 4.0 basé sur Android 13 et disposent de batteries de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC de 67 W.







Spécifications de base Realme 11 5G

Realme 11 4G vient dans les couleurs noir et or. Le prix commence à 7 390 000 VND (312 $) pour la version 8/128 Go et va jusqu’à 7 990 000 VND (337 $) pour le modèle 8/256 Go.

Realme 11 5G est disponible est également disponible en noir et or à partir de 8 990 TWD (286 $) dans sa version 8/256 Go.

Realme 11 4G • Realme 11 5G