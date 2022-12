Realme 10s est lancé demain, le design et les couleurs dévoilés

La série Realme 10 comprend actuellement quatre smartphones – Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+. Demain, Realme ajoutera le cinquième membre à la gamme, surnommé Realme 10s.

L’affiche partagée par Realme révèle que les Realme 10 seront disponibles en au moins deux couleurs. Le smartphone a une coque arrière plate arborant deux caméras, reliées par un flash LED. Il ressemble à Realme 10 4G, mais après une inspection minutieuse, vous pouvez voir qu’il a un texte différent – “50MP AI Camera” sur le 10 4G et “Matrix AI Camera” sur les 10s.

L’image révèle également que le Realme 10s a les boutons de volume et la fente pour carte SIM sur le cadre gauche, ce qui signifie que le bouton d’alimentation est sur le côté droit. Bien qu’il ne soit pas clair s’il sera intégré à un lecteur d’empreintes digitales comme les versions 4G et 5G du modèle vanille et le 10 Pro (Pro+ est livré avec une solution d’affichage).

Realme a confirmé que les Realme 10 seront livrés avec 256 Go de stockage et une longue durée de vie de la batterie. Il y a de fortes chances qu’il embarque une cellule de 5 000 mAh.

Realme n’a pas détaillé la fiche technique des Realme 10, mais il n’y a pas beaucoup d’attente pour en savoir plus sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité puisque le dévoilement est prévu pour demain.

La source (en chinois) | Passant par