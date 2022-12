Realme 10s dévoilé : Dimensity 810, appareil photo 50MP et batterie 5 000 mAh

Realme a dévoilé aujourd’hui les Realme 10 en tant que nouveau membre de la gamme Realme 10, qui comprend les Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+. Cependant, ce n’est pas un tout nouveau smartphone mais une version du Realme 9i 5G ayant plus de RAM, de stockage, une charge plus rapide et une caméra de moins à l’arrière.

Le Realme 10s est livré avec 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage et une charge de 33 W. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 1 To. La configuration à double caméra à l’arrière est illustrée par un appareil photo 50MP comme le 9i 5G. Cependant, il est rejoint par une unité de profondeur, tandis que l’appareil photo principal 50MP du 9i 5G est accompagné d’unités portrait et macro.









Realme 9i 5G • Realme 10s

Le Realme 10s est également livré avec un support Hi-Res Audio que le 9i 5G n’a pas. Mais le reste des spécifications est partagé par les deux smartphones, y compris la puce Dimensity 810, l’écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,6 pouces et l’interface utilisateur Realme UI 3.0 basée sur Android 12.

Le 10s arbore un jeu de tir selfie 8MP, dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et dispose d’une connectivité 5G. Il contient une batterie de 5 000 mAh alimentée par un port USB-C.

Le Realme 10s est proposé en bleu et noir et dispose de deux options de mémoire : 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Le modèle 128 Go est au prix de 1 099 CNY (155 $/150 €), tandis que la version 256 Go coûte 1 299 CNY (185 $/175 €). Les deux sont disponibles en précommande en Chine via le site Web chinois officiel de Realme, avec des ventes commençant le 20 décembre.









Options de couleur de Realme 10s

Vous pouvez lire nos travaux pratiques Realme 9i 5G ici car ce n’est pas si différent des Realme 10s.

La source (en chinois)