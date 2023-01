Realme 10 sera lancé en Inde le 9 janvier

Le Realme 10 dévoilé en novembre de l’année dernière fera ses débuts en Inde la semaine prochaine le 9 janvier. L’événement de lancement numérique débutera à 12h30, heure locale, et sera diffusé en direct sur la page Facebook officielle et la chaîne YouTube de Realme India.

Le Realme 10 est alimenté par le SoC Helio G99 et exécute Realme UI 3.0 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais on ne sait pas quelles options de mémoire seront disponibles en Inde.

Le Realme 10 est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,4 pouces protégé par Gorilla Glass 5. Il a un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP dans le coin supérieur gauche, mais il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales en dessous. C’est parce qu’il est intégré dans le pouvoir sur le cadre droit du téléphone.

À l’arrière, nous avons une configuration à double caméra comprenant des unités de profondeur primaires de 50 MP et de 2 MP. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33 W. Vous pouvez lire notre revue détaillée de Realme 10 pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo ci-jointe.

Realme a également dévoilé l’année dernière le Realme 10 5G, alimenté par la puce Dimensity 700. Mais il n’y a pas encore de mot de Realme sur son lancement en Inde. En attendant, vous pouvez vous diriger vers une comparaison détaillée des spécifications de Realme 10 4G et Realme 10 5G.