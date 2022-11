Realme 10 Pro+ repéré dans la nature

Le Realme 10 Pro +, ainsi que d’autres téléphones de la série 10 compatibles 5G, seront officiellement dévoilés le 17 novembre (jeudi prochain). Le Realme 10 Pro + a déjà fait l’objet de quelques teasers, comme un détaillant son affichage et un présentant son magnifique design arrière. Nous avons maintenant des photos en direct du téléphone repérées dans la nature, ce qui met vraiment en valeur le panneau arrière réfléchissant et brillant et offre un aperçu un peu plus approfondi du design.













Photos en direct de Realme 10 Pro+

Le Realme 10 Pro + devrait comporter un écran de 6,7 pouces (FHD +, côtés incurvés, algorithme de rejet de paume interne et gradation PWM ultra-haute fréquence). Et il devrait être alimenté par le Dimensity 1080 si les rumeurs sont exactes. Enfin, il aura un appareil photo principal de 108 MP, plus deux autres, bien que leur fonction et leurs spécifications soient inconnues pour le moment.

