Realme dévoilera le Realme 10 (RMX3630) alimenté par Helio G99 le 9 novembre, mais on ne sait toujours pas si ce sera le seul smartphone qui sera introduit mercredi prochain puisque la série Realme 10 comprend également le Realme 10 5G (RMX3663) et Realme 10 Pro+ (RMX3687). Alors que nous attendons plus de détails de Realme sur ces smartphones, nous avons maintenant la confirmation de l’existence du Realme 10 Pro puisqu’il a obtenu la certification NBTC.

L’autorité de certification thaïlandaise révèle que le Realme 10 Pro a la désignation de modèle RMX3661 et qu’il prend en charge les réseaux 5G, mais il ne divulgue rien d’autre sur le smartphone.







Realme 10 Pro obtient la certification NBTC

Nous savons déjà quelques choses sur le Realme 10 alimenté par Helio G99, puisque Realme a confirmé qu’il sera livré avec 8 Go de RAM (+ 8 Go virtuels) et un écran Super AMOLED à 90 Hz.

Dans une interview avec nous, le vice-président de Realme, M. Madhav Sheth, a également révélé que le Realme 10 comportera un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo selfie de 16 MP. Le smartphone embarquera une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W. On nous a dit que la cellule mettrait 28 minutes pour passer de plat à 50 %.

Notre entretien complet avec Sheth sera mis en ligne le dimanche 6 novembre, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Realme 10 et les projets futurs de Realme.

La source (en thaï)