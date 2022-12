Realme 10 Pro et 10 Pro+ font leurs débuts mondiaux

Trois semaines après leurs débuts en Chine, les Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+ sont désormais officiels pour le marché mondial après un grand événement de lancement plus tôt dans la journée. Realme 10 Pro commencera à 319 $ dans sa version 8/128 Go tandis que Realme 10 Pro + est au prix de 379 $ pour la même combinaison de RAM et de stockage. Les deux appareils sont proposés dans les couleurs dégradées Dark Matter Black, Nebula Blue et Hyperspave.











Realme 10 Pro

Le prix en Inde du Realme 10 Pro commence à 18 999 INR pour la version 6/128 Go et à 19 999 INR pour le modèle 8/128 Go. Les ventes ouvertes commencent le 16 décembre via la boutique en ligne officielle Realme et Flikart.

Realme 10 Pro + coûtera 23 999 INR dans sa version 6/128 Go. Il existe un modèle 8/128 Go pour 25 999 INR tandis que le modèle 8/256 Go coûtera 27 999 INR. Les ventes débuteront le 14 décembre via la boutique en ligne officielle Realme et Flikart.

Pour récapituler, Realme 10 Pro comprend un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 695 et un appareil photo principal de 108 MP avec le capteur ISOCELL HM6 de Samsung. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.











Realme 10 Pro+

Realme 10 Pro + obtient un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces plus agréable avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un chipset Dimensity 1080 plus performant. La configuration de la caméra repose sur le même tireur principal de 108 MP, bien que vous obteniez également un vivaneau ultra large de 8 MP. La capacité de la batterie reste à 5 000 bien que la vitesse de charge soit portée à 67 W. Les deux nouveaux téléphones Realme 10 Pro démarrent Realme UI 4.0 qui est basé sur Android 13.

Nous avons déjà publié notre avis complet et détaillé sur Realme 10 Pro+ que vous pouvez consulter ici.

Notre critique vidéo est également publiée et vous pouvez la consulter ci-dessous.