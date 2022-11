Realme 10 Pro et 10 Pro + arrivent avec des caméras 108 MP, Android 13

La série Realme 10 se développe rapidement car aujourd’hui, les deux membres Pro sont enfin devenus officiels. Les Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+ offrent des caméras principales de 108 MP, de grosses batteries de 5 000 mAh avec une charge rapide et la dernière Realme UI 4.0 prête à l’emploi.

Le 10 Pro fonctionne sur le chipset Snapdragon 695, construit sur le processus 6 nm et dispose d’un très grand stockage de 256 Go dans sa version de base, ce que la plupart des produits phares ne font même pas. La RAM LPDDR4X est de 8 Go ou 12 Go.











À l’avant, nous avons un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution de 1080p. Le taux de rafraîchissement de l’écran est de 120 Hz, tandis que le taux d’échantillonnage tactile est de 240 Hz. Realme dit que l’écran peut atteindre 680 nits de luminosité. Le scanner d’empreintes digitales sur le côté au-dessus du bouton d’alimentation.

L’appareil photo principal de 108 MP est livré avec un capteur Samsung ISOCELL HM6 d’une taille de 1/1,67″ avec des pixels de 0,64 μm et un motif Nonapixel qui est un regroupement de neuf pixels pour un. Alognside c’est un simple capteur de profondeur 2MP. Il y a un seul tireur selfie 16MP à l’intérieur d’un trou de perforation.

La batterie de 5 000 mAh apporte une charge rapide de 33 W. Le Realme 10 Pro dispose de deux emplacements SIM et prend également en charge la double veille 5G, mais il n’y a pas d’emplacement microSD.

Le Realme 10 Pro, ainsi que son frère Pro + démarrent l’interface utilisateur Realme 4.0 prête à l’emploi, basée sur Android 13. Cela en fait les premiers téléphones Realme à offrir la dernière version d’Android dès le début de leur disponibilité.











Realme 10 Pro commencera à se vendre le 24 novembre en trois couleurs – dégradé bleu, noir uni et la couleur du héros Star Light. Les prix sont de 1 599 CNY (225 $/215 €) pour la variante 8/256 Go et de 1 899 CNY (265 $/255 €) pour la version 12/256 Go.

Realme 10 Pro+

Le Realme 10 Pro + est livré avec le chipset Dimensity 1080, mais curieusement, il est livré avec une version de base de 8/128 Go – inférieure au Pro non-plus.

Le panneau avant est un AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Le panneau 10 bits a une couverture de gamme de couleurs DCI-P3 à 100% et prétend atteindre une luminosité maximale de 800 nits.

Le téléphone est livré avec des côtés incurvés à 61 degrés 2,5D, ce qui est une première pour la série de numéros Realme, et extrêmement rare en général pour le portefeuille de l’entreprise. Il devrait améliorer considérablement la maniabilité, ainsi que le corps relativement léger de 173 grammes.

Le Realme 10 Pro+ ne mesure que 7,78 mm d’épaisseur à l’extérieur du module de caméra, mais convient toujours à une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W. La société a également fourni un verre de protection ultra-mince sur le dessus de l’écran – seulement 0,65 mm.

L’appareil photo 108MP a un objectif 6P f/1.75 à l’avant. En dessous se trouvent un appareil photo ultra grand angle 8MP avec un FoV de 112 degrés et un objectif f/2.2 et un macro shooter 2MP pour des gros plans à partir de 4 cm.

Le tireur de selfie a un capteur 16MP et, tout comme sur le Pro, il est caché à l’intérieur d’un trou de perforation.











Le Realme 10 Pro + est également livré avec l’interface utilisateur Realme UI 4.0 basée sur Android 13. Ses points forts en matière de connectivité sans fil incluent la prise en charge de la double veille 5G, du NFC, des normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax et du GNSS à double fréquence.

Le prix du Realme 10 Pro+ commence à 1 699 CNY (240 $/230 €) pour l’option 8/128 Go. Le 8/256 Go coûte 1 999 CNY (280 $/270 €) et le 12/256 Go se vendra 2 399 CNY (336 $/324 €). La première vente est prévue jeudi prochain, le 24 novembre.

