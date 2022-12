Realme 10 Pro est mis en vente en Inde

Realme a présenté les Realme 10 Pro et Realme 10 Pro + en Inde la semaine dernière. Le Pro + a été mis en vente en Inde il y a quelques jours, et maintenant le modèle Pro est également disponible à l’achat dans le pays asiatique via le site Web officiel de Realme, Flipkart, et les magasins de détail.

Le Realme 10 Pro est proposé dans les couleurs Dark Matter, Hyperspace Gold et Nebula Blue et est disponible en deux configurations de mémoire – 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Le modèle 6 Go de RAM est au prix de 18 999 INR (230 $/215 €), tandis que la version 8 Go de RAM coûte 19 999 INR (240 $/230 €).











Realme 10 Pro

Le Realme 10 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 695, dispose d’un écran LCD FullHD + 120 Hz de 6,72 pouces et démarre l’interface utilisateur Realme UI 4.0 basée sur Android 13. Il dispose de trois caméras en remorque – un tireur selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation et un appareil photo principal 108MP à l’arrière rejoint par une unité de profondeur 2MP.

Le Realme 10 Pro contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique. Il dispose également d’une connectivité 5G.

Vous pouvez lire notre revue détaillée de Realme 10 Pro ici pour en savoir plus à ce sujet ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.