Realme 10 Pro + est mis en vente en Inde aujourd’hui

Le Realme 10 Pro + qui a été dévoilé en Chine le mois dernier et a fait ses débuts en Inde la semaine dernière sera mis en vente en Inde aujourd’hui à partir de midi, heure locale, via le site Web indien officiel de Realme, Flipkart, et les magasins de détail.

Le Realme 10 Pro + est disponible dans les couleurs Hyperspace Gold, Dark Matter et Nebula Blue et dispose de trois options de mémoire – 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go au prix de 24 999 INR (300 $ / 285 €), INR25 999 ( 315 $/295 €) et 27 999 INR (340 $/320 €), respectivement. Les clients peuvent bénéficier de la remise forfaitaire de 1 000 INR (12 $ / 11 €) lors de l’achat du modèle de base sur le site Web de Realme.











Realme 10 Pro+

Le Realme 10 Pro + est alimenté par le SoC Dimensity 1080, arbore un écran AMOLED incurvé FullHD + 6,7 “120 Hz et exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Le smartphone est livré avec une caméra selfie 16MP et dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière comprenant des unités primaires 108MP, ultra larges 8MP et macro 2MP.

Le reste des points forts du smartphone comprend la connectivité 5G, un scanner d’empreintes digitales à l’écran et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W. Vous pouvez lire notre revue détaillée de Realme 10 Pro + ici pour en savoir plus à ce sujet ou regarder la revue vidéo ci-jointe.