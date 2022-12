Realme 10 Pro en examen

Maintenant que la série Realme 10 Pro est annoncée pour le marché mondial, nous avons le Realme 10 Pro pour examen. Avant de procéder à la ventilation détaillée, voyons comment le téléphone se sent hors de la boîte et quels accessoires sont fournis.

Notre unité d’examen est le modèle Nebula Blue qui possède des propriétés de changement de couleur intéressantes. La boîte de vente au détail contient un étui transparent, un câble USB-C et un chargeur de 33 W pour alimenter la batterie de 5 000 mAh.

Realme 10 Pro présente un design épuré avec des côtés plats et deux découpes circulaires pour les caméras. L’écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution FHD + affiche un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et 680 nits de luminosité maximale et est plat, contrairement à son frère Pro +. La configuration des haut-parleurs stéréo est un autre ajout intéressant et vous obtenez toujours une prise casque.

L’objectif principal du Realme 10 Pro est son appareil photo principal de 108 MP qui utilise un capteur Samsung ISOCELL HM6 avec un regroupement de neuf pixels pour un. Le chipset Snapdragon 695 5G couplé à l’écran à taux de rafraîchissement élevé devrait offrir des performances fluides pour les tâches quotidiennes. Le seul autre module à l’arrière est un assistant de profondeur 2MP.

Ailleurs, le Realme 10 Pro démarre la nouvelle Realme UI 4.0 basée sur Android 13 qui apporte une conception basée sur des cartes et un cryptage des données Private Safe, entre autres. Nous nous assurerons de vous donner une visite plus détaillée de la nouvelle interface dans l’examen complet.