Realme 10 Pro Coca-Cola Edition arrive avec un design rafraîchissant et une boîte de vente au détail riche

Le Realme 10 Pro Coca-Cola Edition a fait ses débuts officiels aujourd’hui. Cette version spéciale est livrée avec un nouveau design dédié à la célèbre marque de boissons gazeuses, une riche boîte de vente au détail et un thème unique avec de nombreuses personnalisations approfondies. Il n’y a que 1 000 unités de ce téléphone, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 20 999 INR (environ 255 $/240 €).

Le coffret de luxe comprend le téléphone avec le dos sur le thème Coca-Cola, une épingle en forme de bouchon de bouteille, de nombreux autocollants, une carte avec le numéro unique de 0001 à 1000 et une jolie figurine de la mascotte de Realme, Realmeow.

Le téléphone propose une animation de charge personnalisée qui imite le remplissage d’une bouteille de coca, un fond d’écran pétillant et un ensemble d’icônes disponibles uniquement sur ces unités Realme 10 Pro. Il existe également des sons de notification personnalisés et une sonnerie suivant le thème Coca-Cola.

Realme n’a apporté aucune modification aux spécifications du 10 Pro, les performances seront donc conformes à la version standard.

Le téléphone est déjà disponible à la vente sur Realme.com et Flipkart, et les livraisons sont prévues pour le 14 février. Le prix n’est que de 1 000 INR de plus qu’un Realme 10 Pro 8/128 Go standard, faisant de cette version une offre attrayante pour Coca- Les amateurs de cola et ceux qui aimeraient un appareil un peu unique.

