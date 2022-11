Realme 10 Pro + annoncé pour un lancement en Inde pour moins de 25 000 INR

Les Realme 10 Pro et 10 Pro + dévoilés en Chine la semaine dernière feront leurs débuts mondiaux le 8 décembre. Les smartphones seront également lancés en Inde le même jour, et bien que leurs prix exacts en Inde n’aient pas encore été révélés, Realme VP Madhav Sheth a pris sur Twitter pour taquiner le prix indien du Realme 10 Pro Plus.

Sheth a publié un court clip sur Twitter avec la légende “Félicitations à notre équipe produit pour avoir trouvé celui-ci”, qui confirme que le prix du Realme 10 Pro+ sera inférieur à 25 000 INR (305 $/295 €/2 195 CNY) en Inde.

Le Realme 10 Pro+ est disponible en trois configurations de mémoire en Chine – 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 1 699 CNY (235 $/230 €/19 340 INR), 1 999 CNY (280 $/270 €/ 22 755 INR) et 2 399 CNY (335 $/320 €/27 310 INR), respectivement. Il n’est donc pas surprenant que le prix du Realme 10 Pro + soit inférieur à 25 000 INR en Inde, mais nous ne pouvions voir que le modèle de base à un prix inférieur à 25 000 INR en Inde, avec d’autres variantes à un prix plus élevé.

Cela dit, même si ce n’est que pour le modèle de base, nous espérons que le prix inférieur à 25 000 INR sera le prix normal du smartphone et non quelque chose que les clients obtiendront après avoir réclamé des offres à durée limitée. Le lancement est encore dans plus de 10 jours, nous pourrions donc voir la fuite des prix de la série Realme 10 Pro avant cela.









Realme 10 Pro • Realme 10 Pro+

Le Realme 10 Pro+ est alimenté par le SoC Dimensity 1080 et dispose d’un écran incurvé FullHD+ AMOLED de 6,7″ 120 Hz avec 1B couleurs et prise en charge HDR10+. Il arbore une triple caméra de 108 MP et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W.

Le Realme 10 Pro, quant à lui, est alimenté par la puce Snapdragon 695 et arbore un écran LCD plat FullHD + 120 Hz de 6,72 pouces. Il est livré avec une double caméra 108 MP et dispose d’une batterie de 5 000 mAh sous le capot avec une charge de 33 W.

Les deux smartphones ont une connectivité 5G et exécutent Realme UI 4.0 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Vous pouvez vous diriger vers les spécifications détaillées de Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+.

