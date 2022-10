Realme 10 Pro+ 5G obtient la certification NBTC

Realme travaille sur le Realme 10 (RMX3630), qui devrait devenir officiel dans quelques mois car il a été certifié par plusieurs autorités de certification. Maintenant, nous savons qu’il y a aussi une version Pro + en préparation depuis qu’elle a obtenu la certification NBTC.







Certifié Realme 10 Pro+ 5G NBTC

L'autorité de certification thaïlandaise révèle que le Realme 10 Pro+ 5G porte la désignation de modèle RMX3686 mais ne divulgue rien d'autre. Cependant, le smartphone a également obtenu des certifications des autorités d'autres pays, ce qui suggère que le lancement aura lieu dans quelques mois.







Realme 9 Pro+

Les détails sont rares sur le Realme 10 Pro + 5G, mais nous savons déjà que le Realme 10 sera livré avec le SoC Helio G99, 8 Go de RAM et Android 12. Il embarquera une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W et arborera deux caméras à l'arrière. panneau. Mais notez que nous parlons de la version 4G, et Realme pourrait lancer une variante 5G avec des spécifications différentes.







Le schéma de Realme 10 partagé sur le site Web de FCC

La source (en thaï)