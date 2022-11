Realme 10 maintenant taquiné en couleur Rush Black

Les rendus divulgués du Realme 10 à venir le 9 novembre ont révélé que le smartphone aurait au moins trois options de couleur. Realme a officiellement confirmé l’un d’entre eux hier, qui s’appelle Clash White. Et maintenant, Realme a taquiné le modèle de couleur noire du Realme 10 sur Twitter, qui s’appelle Rush Black.

L’image de la version Realme 10 Rush Black montre que le smartphone a la bascule de volume sur le cadre droit, rejoint par un bouton d’alimentation qui servira également de scanner d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique.









Realme 10 en couleur Rush Black • Realme 10 en couleur Clash White

Dans un espace séparé tweeter, Realme a déclaré que le Realme 10 mesure 7,95 mm d’épaisseur et pèse 178 g. Et tandis que les images partagées par Realme sur Twitter ne nous montrent pas le devant du Realme 10, une vidéo publiée par la marque sur sa chaîne YouTube montre que le smartphone a un écran perforé, corroborant les fuites de conception précédentes. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Realme a précédemment confirmé que le Realme 10 serait livré avec le SoC Helio G99, 8 Go de RAM (+ 8 Go virtuels) et un écran Super AMOLED à 90 Hz. Dans une interview avec nous, le vice-président de Realme, M. Madhav Sheth, nous a dit que le Realme 10 comportera un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo selfie de 16 MP. Il contiendra une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W.











Rendus divulgués de Realme 10

Notre entretien complet avec Sheth sera mis en ligne demain, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Realme 10 et les projets futurs de Realme.

