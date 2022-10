Realme 10 et 10 Pro+ certifiés en Chine

Les prochains Realme 10 et 10Pro + ont obtenu un autre ensemble de certifications en Chine avant leur lancement imminent et nous avons enfin un meilleur aperçu de leurs conceptions. Realme 10 (RMX3663) comportera un écran plat et un dos aux côtés d’une configuration à double caméra sur son dos abritant deux grandes découpes. Realme 10 Pro+ (RMX3687) apportera un écran incurvé ainsi qu’un dos incurvé et trois modules de caméra.









Realme 10 (à gauche) et Realme 10 Pro+ (à droite)

Le 10 Pro + est également passé par la base de données 3C révélant qu’il prendra en charge jusqu’à 67 W de charge rapide.







Certifié Realme 10 Pro+ sur 3C

Realme 10 Pro + devrait faire ses débuts avec un écran OLED 120 Hz, un chipset Dimensity 1080 et une caméra principale de 50 MP avec OIS et une batterie de 5 000 mAh. Realme 10 apportera également une batterie de 5 000 mAh mais avec une charge plus lente de 33 W et devrait fonctionner sur le chipset Helio G99. Les deux téléphones à venir devraient faire leurs débuts avec Realme UI 3.0 prêt à l’emploi.

