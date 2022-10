Realme 10 devrait être lancé le 9 novembre

Realme a taquiné sa prochaine série Realme 10 depuis un moment maintenant et plus tôt dans la journée, la marque a finalement confirmé son intention d’annoncer les nouveaux appareils le mercredi 9 novembre à 14h00, heure de Chine (6h00 UTC). La série Realme 10 devrait arriver dans les versions 4G et 5G.

Realme 10 4G apportera un écran FHD + AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe perforée. Le lancement de l’appareil est confirmé avec le SoC Helio G99 avec 4/8 Go de RAM LPDDR4X et 128/256 Go de stockage. Le dos comportera un appareil photo principal de 50MP aux côtés d’un assistant de profondeur de 2MP. Le côté logiciel sera couvert par Realme UI 3 basé sur Android 12.











Realme 10 4G dans les trois couleurs

Les spécifications divulguées pour le Realme 10 5G et le Realme 10 5G Pro + suggèrent que les deux téléphones apporteront le chipset Dimensity 1080 de MediaTek, des écrans de 6,7 pouces d’une résolution de 1 080 x 2 412 pixels, le Pro + étant incurvé et des batteries de 5 000 mAh.

La source (tweeter)