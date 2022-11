Realme 10 dévoilé avec Helio G99, écran AMOLED 6,4″ 90Hz

Le premier des téléphones de la série 10 de Realme est arrivé et il met l’accent sur les performances et l’efficacité. Appelé simplement Realme 10, ce téléphone abandonne le Snapdragon 680 de son prédécesseur au profit d’un MediaTek Helio G99.

Realme se vante du score de 400K dans AnTuTu, qui est 40% plus élevé que le Realme 9 géré. Le nouveau chipset offre des performances CPU 25 % plus rapides et consomme 20 % d’énergie en moins.

Il existe des configurations avec 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM, qui peuvent être étendues jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle. Realme a utilisé UFS 2.2 pour le stockage (64-256 Go) et annonce des lancements à froid 50 % plus rapides (et des lancements à chaud 40 % plus rapides) que le Realme 9. Celui-ci a également utilisé UFS 2.2, donc d’autres optimisations doivent être en jeu.

Le chipset G99 et son GPU Mali-G57 MC2 promettent d’offrir un gameplay à 40 ips sur PUBG. Notez également que Realme a conservé le slot microSD afin que vous puissiez ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.









Realme 10 en Clash White et Rush Black

Bien que PUBG ne puisse pas atteindre 90 images par seconde, certains jeux plus légers pourraient le faire. Le Realme 10 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces (1 080 x 2 400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Avec une luminosité maximale de 1 000 nits et une protection Gorilla Glass 5, cela sonne exactement de la même manière que l’écran Realme 9.

La caméra, cependant, ne le fait pas – le Realme 10 a subi une dégradation majeure dans ce département par rapport à son prédécesseur. Il est livré avec un appareil photo principal de base de 50 MP (capteur JN1 1/2,76″) et un capteur de profondeur de 2 MP (pas d’ultra large). À titre de comparaison, le Realme 9 avait un appareil photo principal de 108 MP (1/1,67″) et un appareil photo ultra large de 8 MP.

La batterie est comme avant – capacité de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. Cependant, Realme a réussi à réduire de quelques minutes le cycle de charge. Le Realme 10 a besoin de 28 minutes pour atteindre 50 % et 70 minutes pour une charge complète (contre 31 min à 50 % et 75 min à 100 %).

Le Realme 10 sera bientôt disponible. Vous trouverez ci-dessous les prix globaux des différentes configurations de mémoire :