Realme 10 confirmé pour disposer d’un écran Super AMOLED à 90 Hz

Realme dévoilera le Realme 10 le 9 novembre, et la société a déjà confirmé qu’il sera alimenté par le SoC Helio G99. Maintenant, Realme a annoncé que le smartphone embarquerait un écran Super AMOLED à 90 Hz pour “mettre fin à une mauvaise expérience de jeu” et permettre aux utilisateurs “de profiter d’un meilleur divertissement”. En espérant que le Realme 10 prendra en charge les jeux HRR, car nous n’avons pas encore vu de prise en charge appropriée du HRR pour les jeux sur les smartphones Realme.

La bête. Mode. 🔛 Profitez d’une MEILLEURE expérience de jeu et de divertissement avec #realme10Bomb Combo 💥 Chipset G99 + Écran Super AMOLED 90Hz ! Quel est votre combo de rêve ? #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/KdWsQa218U – realme (@realmeglobal) 1 novembre 2022

De plus, Realme a déclaré que le Realme 10 aura 8 Go de RAM à bord, qui peuvent être virtuellement étendus jusqu’à 8 Go en utilisant le stockage interne du smartphone, permettant aux utilisateurs d’exécuter 18 applications simultanément.

Exécuter 18 applications en même temps + une expérience utilisateur fluide = #realme108 Go + 8 Go de RAM dynamique ✅ Quelles sont vos 3 applications préférées qui s’exécutent toujours sur votre smartphone ? #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/8ypB9owF2K – realme (@realmeglobal) 1 novembre 2022

Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique du Realme 10, mais les rendus divulgués ont révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé, arborerait deux caméras arrière et aurait trois options de couleur.











Rendus divulgués de Realme 10 4G

Avec le dévoilement officiel encore dans une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que Realme en révèle plus sur le Realme 10 dans le but de créer un battage médiatique autour de lui.